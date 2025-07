Ameaça de tarifaço já causa efeito na carne bovina, diz empresa do setor

Vasconcellos concluiu alertando ainda a novos riscos que as medidas do presidente norte-americanos podem ocasionar, como desemprego e desaceleração econômica.

E outro risco importante que vale considerar também, é o próprio risco de desemprego, de desaceleração econômica, cadeias exportadoras, as empresas que dependem das exportações para os Estados Unidos, como a agroindústria, como o nosso caso, cooperativas, frigoríficos, processadoras de alimentos, podem reduzir tudo de produção, congelar contratações e enxugar investimentos planejados também.

André Vasconcellos

