Data de pagamento do 3º lote de restituição do IR: veja quando será feito

O terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será pago no dia 31 de julho. A consulta aos contemplados, por outro lado, será disponibilizada na quinta-feira (24).

Cronograma de restituição do IRPF 2025

1º lote: 30 de maio (já depositado)

2º lote: 30 de junho (já depositado)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

A ordem dos depósitos segue prioridades estabelecidas por lei. Os primeiros a receber são os idosos com 80 anos ou mais. Depois, entram na fila pessoas com mais de 60 anos, indivíduos com alguma deficiência física ou mental, ou que convivem com doenças graves. Na sequência, são beneficiados os profissionais da educação cuja principal atividade é o magistério.