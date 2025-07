Dólar recua a R$ 5,56, e Bolsa abre em alta com Focus e tensão tarifária

No exterior a moeda norte-americana caía ante a maior parte das demais divisas. O Índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas fortes, recuava 0,34%, às 10h29, aos 98,13 pontos.

Já o Ibovespa abriu o dia em alta. Às 10h21, o principal índice acionário da Bolsa de Valores avançava 0,45%, aos 133.986,13 pontos.

Índice se recupera depois de cair aos 133 mil pontos no último pregão. O Ibovespa recuou 1,61%, aos 133.381,58 pontos na sexta-feira. Com o resultado negativo, a Bolsa fechou a semana com queda acumulada de 2%.

Na agenda econômica de hoje, o destaque é o boletim Focus. A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 caiu de 4,50% para 4,45%, abaixo do teto da meta pela primeira vez desde o relatório publicado no dia 17 de março. Antes, foram nove semanas de estabilidade da projeção em 4,50%, colada ao limite superior do alvo. É a maior redução desde 16 de junho, quando houve uma diminuição de 0,19 ponto percentual.

O boletim indica que os especialistas não acreditam que a sobretaxa de 50% de Trump terá muito impacto na economia nacional. Eles estimam o crescimento da economia em 2,23%. O dólar permanece em R$ 5,65 e a Selic foi mantida em 15% ao final deste ano. Na semana que vem o Copom (Comitê de Política Monetária) deve se reunir e a expectativa é que a taxa permaneça no patamar atual de 15%.

As tarifas entrarão em vigor no dia 1º de agosto. A imposição das taxas de 50% sobre todas as exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos foi anunciada por Donald Trump. A cobrança tende a impactar, principalmente, as vendas de petróleo, produtos de ferro, café e suco de fruta. Diante do cenário, produtores ligados ao agronegócio contrataram escritórios de lobby para atuar nos EUA.