'Como o Pix pode representar uma ameaça a um império?', questiona Haddad

Ministro considera que a taxação também vai prejudicar os norte-americanos. Haddad destaca que a tarifa de 50% sobre o ingresso dos produtos brasileiros nos Estados Unidos deixará as refeições dos norte-americanos mais caras, com o aumento de preço do café, do suco de frutas e das carnes. "É uma decisão tão difícil de compreender do ponto de vista da racionalidade econômica, que está encarecendo o café da manhã do americano e está inviabilizando importações brasileiras de produtos americanos", disse Haddad.

Ele também voltou a descartar retaliação aos Estados Unidos. O ministro revelou que o governo vai trabalhar em um plano de contingência para ajudar os setores "injustamente afetados" pelo tarifaço, sem punir os cidadãos norte-americanos. "Não podemos pagar na mesma moeda uma coisa que consideramos injusta, afirmou Haddad.

Haddad atribuiu o "tarifaço" contra o Brasil à extrema-direita. Haddad avalia que um grupo liderado pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro atua contra os interesses nacionais. "Nós sabíamos que alguma coisa seria anunciada pela insistência da família Bolsonaro em prejudicar o Brasil em proveito do ex-presidente Jair Bolsonaro", afirmou. "O que está acontecendo é a exploração do fato de que tem uma força política no Brasil que é antinacional", reforçou.