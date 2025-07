INSS: aposentado que fizer acordo até hoje recebe a partir de quinta-feira

A devolução dos valores debitados indevidamente das contas de aposentados e pensionistas do INSS começa a ser feita a partir de quinta-feira, 24 de julho, para todos que aceitarem o acordo até esta segunda-feira, 21.

O que aconteceu

Para receber, não é preciso ação judicial. Basta que o beneficiário faça a adesão ao acordo, que permite que aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 recebam o valor de volta.

O pagamento é automático. O ministro Wolney Queiroz (Previdência Social) lembrou que o pagamento cai automaticamente na mesma conta onde o aposentado já recebe o benefício, mas desde que ele tenha feito a adesão: "É preciso que eles se desloquem até as agências dos Correios ou entrem no aplicativo Meu INSS para fazer o acordo com o governo".