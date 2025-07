Importador americano de suco brasileiro vai a corte dos EUA contra tarifaço

Uma distribuidora americana de suco de laranja entrou com uma ação judicial contra a tarifa de 50% determinada pelo pelo presidente dos EUA, Donald Trump, aos produtos brasileiros. A empresa prevê aumento de até US$ 68 milhões em custos anuais, com impacto de até 25% no preço final para o consumidor. A informação foi divulgada pela Bloomberg.

O que aconteceu

Processo foi aberto na sexta-feira (18) na Corte de Comércio Internacional dos EUA. A Johanna Foods, de Nova Jersey, argumenta que os motivos apresentados por Trump para justificar a tarifa —incluindo o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)— não configuram uma ameaça "inusual e extraordinária" que permita o uso de poderes emergenciais para contornar o Congresso na aplicação de tributos.

Aumento de US$ 68 milhões nos custos anuais. A empresa, que importa suco não concentrado do Brasil, prevê que os consumidores norte-americanos podem ser impactados com preços até 25% mais elevados. "A nova tarifa representa uma ameaça existencial ao negócio", relata a empresa no processo. Segundo a ação, mais da metade do suco de laranja vendido nos EUA vem do Brasil.