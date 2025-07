Só 6% dos brasileiros pagam com dinheiro físico; Pix vira opção preferida

Acesso da população à rede bancária contribui para sucesso do Pix. A digitalização e a evolução do número de bancarizados durante a pandemia são lembradas por Melendez como fatores determinantes para a aceitação do sistema do BC. "O brasileiro tem computadores, celulares e acesso a outros meios digitais para realizar pagamentos, além de ser uma população muito favorável às novidades", observa ela.

O Pix é o produto com maior adoção e com maior crescimento em utilização.

Thais Melendez, líder de insights estratégicos do Google

Adesão ao Pix é generalizada em todos os grupos sociais. Conforme o estudo, o meio de pagamentos é aquele mais utilizado entre a população de todas as idades, faixas de renda e regiões. Ainda assim, aparecem em destaque as preferências das classes D e E (74%) e entre os pagadores da geração Z (76%). "Mas mesmo para a população que tem mais de 55 anos, o Pix ainda é o meio preferido para 42%", destaca Melendez.

Segurança e facilidade estimulam os meios de pagamento. A pesquisa do Google mostra as avaliações no topo das motivações, com 41% e 37% das menções, respectivamente. Na sequência, aparecem a isenção de taxas para utilização (36%), o recebimento de desconto pelo uso do meio de pagamento (33%) e a agilidade (32%). A liderança das preferências ajuda a entender a ampla adesão ao Pix.

Utilização do pagamento instantâneo entre as empresas também aumenta. O valor das transações de pagamentos via Pix para pessoas jurídicas cresceu 53% diante da aceitação do meio de pagamento em 91% dos estabelecimentos. "As pessoas estão pagando mais para empresas e negócios, comprando mais, utilizando o Pix e fazendo compras de mais alto valor", analisa a líder de insights do Google.

Uso de cartões segue frequente

Pagamentos no crédito ou débito mantêm participação no dia a dia. A utilização dos mecanismos foi mencionada por, respectivamente, 83% e 74% dos entrevistados pelo levantamento do Google. "O cartão de crédito se mantém como segundo meio de pagamentos mais utilizado nos últimos cinco anos, mostrando solidez", diz Melendez ao ressaltar a presença média de dois cartões por pessoa.