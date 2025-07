Não há mercado que supra os EUA em suco de laranja, diz associação

Com as tarifas de exportação impostas ao Brasil pelo presidente Donald Trump, não há um mercado capaz de suprir os Estados Unidos no setor do suco de laranja, nem mesmo a médio prazo, disse Ibiapaba Netto, diretor-executivo da CitrusBR (Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos), em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

É uma questão de respeito institucional, a gente tem que levar a sério essas ameaças e o que a gente tem feito, que é o que está dentro do nosso alcance, é levar para o governo brasileiro quais são as consequências dessa tarifa, que pode ser muito complicada para o setor do suco de laranja.