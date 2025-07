Como o comercial 'Dedinhos' nasceu? Diretora da Piracanjuba explica

Uma das marcas mais presentes nas casas dos brasileiros, segundo o estudo recente Brand Footprint Brasil 2025, a Piracanjuba nasceu no interior de Goiás há 70 anos. Hoje, é o segundo maior laticínio do Brasil, com mais de 200 itens, investe pesado em nutrição, bem-estar e novos produtos.

Veja outros destaques da entrevista:

Piracanjuba é uma marca que está fazendo 70 anos esse ano, mas eu falo para todas as pessoas que é uma marca muito nova. Quase todos vocês a conhecem da comunicação dos últimos 10, 12 anos. Mas hoje ela tem mais de quatro mil colaboradores, com faturamento de quase R$ 12 bilhões.

a partir de 1:40

Hoje nós somos o segundo maior laticínio do Brasil, com uma capacidade de produção de mais de 6 milhões de litros de leite por dia. Mas não mais só uma empresa de lácteos, é uma empresa de alimentos, até para trazer novas unidades de negócios.

a partir de 2:07

Inovação sempre esteve presente no nosso DNA. Em 2008, lançamos o leite longa vida com embalagem de tampa de rosca. Trazer o leite, que é uma commodity, numa embalagem diferenciada, trouxe valor para a marca. Em 2012, fomos a primeira marca a lançar o leite zero lactose no Brasil.

a partir de 5:31