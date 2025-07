Mercado prevê inflação negativa mês que vem com 'bônus' nas contas de luz

"Bônus" nas contas de luz vai motivar a deflação. O movimento é justificado pelo repasse de R$ 883 milhões do bônus vindo da distribuição do saldo positivo da Hidrelétrica de Itaipu. O valor foi aprovado na semana passada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). O total supera em 35% o cálculo inicial, que previa o repasse de R$ 656,6 milhões.

Já em setembro, sem esse alívio, o índice ganhará fôlego. Após a variação negativa em agosto, os analistas projetam o avanço de 0,55% dos preços no mês seguinte, com a recomposição do benefício distribuído. A expectativa aparece 0,23 ponto percentual acima da projeção apresentada há uma semana.

O desconto do bônus de Itaipu foi maior do que o projetado, implicando em maior queda da energia elétrica em agosto, com alta equivalente em setembro. Esse efeito tem impacto neutro para a projeção de inflação do ano.

Leonardo Costa, economista do ASA

"Bônus Itaipu"

Benefício vai deixar a conta de luz dos brasileiros mais barata Imagem: Pixabay

Benefício é resultado do desempenho da hidrelétrica. O desconto nas tarifas de energia elétrica será possível porque a Usina de Itaipu registrou um excedente de quase R$ 1,6 bilhão entre receitas e despesas no ano passado. Do total, R$ 365 milhões foram utilizados para quitar o déficit da Conta de Comercialização de Itaipu deste ano e os demais R$ 656,6 milhões serão abatidos das contas de luz.