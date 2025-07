Calendário do Bolsa Família de agosto: veja datas de pagamento no mês

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de agosto já têm data para começar, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu?

O cronograma segue a numeração final do NIS (Número de Identificação Social), que consta no cartão dos beneficiários (confira as datas abaixo).

Os pagamentos são feitos nos dez últimos dias úteis de cada mês, em etapas. A única exceção acontece em dezembro, quando o cronograma é antecipado para que os valores sejam liberados antes do Natal, encerrando no dia 10.