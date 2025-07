Governo começa a reembolsar as vítimas de descontos do INSS no dia 24

Como pedir a devolução:

Ainda é possível contestar os descontos ilegais. Os canais seguem abertos até, pelo menos, 14 de novembro de 2025 pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 e Agências dos Correios em mais de 5 mil cidades (veja aqui).

Entre no aplicativo Meu INSS; Informe CPF e senha cadastrada; Clique em "Do que você precisa?"; Digite "consultar descontos de entidades"; Se houver desconto, marcar se foram autorizados ou não; Informe email e telefone de contato; Confirme a veracidade das informações prestadas; Clique no botão "Enviar Declarações".

O INSS promete buscar pelas pessoas lesadas que vivem em comunidades de difícil acesso. A partir de agosto, o PREVBarco levará atendimento presencial a regiões ribeirinhas e isoladas. O calendário com as cidades atendidas estará disponível no site do INSS e pela Central 135.

O instituto alerta que não envia links nem faz ligações sobre o ressarcimento.