Leilão do Santander tem casa de R$ 50 mil em PE e mansão de R$ 1,6 mi em SP

Para participar, os interessados deverão se cadastrar no site da Biasi Leilões e aceitar as regras de participação para obtenção de "login" e "senha". Os débitos de condomínio serão quitados pelo Santander até a data do leilão, assim como o IPTU 2025.

Há imóveis na maior parte dos estados do Brasil: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Há duas opções de pagamento: