Como foi o caso do trio condenado por tentar vender segredo da Coca-Cola

6 de julho de 2006 - George Williams fala em nome de sua filha, Joya Williams, assistente executiva do diretor de Marketing Global da Coca-Cola, acusada de roubar segredos comerciais, em frente ao Edifício Federal Richard Russell, enquanto a mãe de Joya, Karen Williams, ao centro, e a advogada Wanda Jackson ouvem, em Atlanta, Geórgia. Imagem: Barry Williams/Getty Images)

Segundo a investigação, a Pepsi recebeu uma carta secreta em maio de 2006. A correspondência, enviada em um papel timbrado da Coca-Cola, oferecia segredos comerciais da companhia "ao maior lance", conforme o jornal norte-americano The New York Times.

Ao receber a carta, os responsáveis pela PepsiCo avisaram a Coca-Cola da tentativa de vazamento de informações internas. Segundo o registro do caso disponibilizado no portal do FBI, a PepsiCo enviou uma cópia da carta à concorrente, que acionou as autoridades nacionais.

Investigação teve 'blefe' do FBI

O FBI fingiu estar interessado na compra das informações. Para tentar descobrir os responsáveis pela tentativa de vazamento, um agente disfarçado ofereceu pagar por parte dos documentos uma quantia de US$ 30 mil (pouco mais de R$ 60 mil à época, de acordo com os registros históricos disponibilizados pelo Banco Central do Brasil.)

Na simulação, o agente prometeu o pagamento de US$ 1,5 milhão pelo fornecimento das informações restantes. À época, o valor era equivalente a pouco mais R$ 3 milhões. Na cotação atual, o montante corresponde a mais de R$ 8,3 milhões.