PIS de agosto de 2025: veja data de pagamento do abono salarial

Os trabalhadores que fazem aniversário em novembro e dezembro já têm data marcada para receber o abono salarial de 2025. Conforme o cronograma oficial, os depósitos para esse grupo começam no dia 15 de agosto, encerrando o calendário de pagamentos do benefício neste ano.

Quem tem direito ao benefício?

Para receber o abono, é preciso ter atuado com registro formal — seja na iniciativa privada ou como servidor público — por pelo menos 30 dias durante o ano de 2023. Outro requisito é ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais naquele ano (o equivalente a R$ 2.640,00), além de estar inscrito no programa PIS/PASEP há, no mínimo, cinco anos.

As informações trabalhistas devem ter sido corretamente enviadas pelo empregador. Isso deve ser feito por meio da RAIS (com prazo até 15 de maio de 2024) ou do sistema eSocial (com prazo até 19 de agosto de 2024), dependendo do tipo de contrato.