Governo reduz de R$ 31,3 bi para R$ 10,7 bi o congelamento de gastos

A equipe econômica do governo Lula (PT) reduziu em R$ 20,6 bilhões o congelamento orçamentário anunciado em maio, de R$ 31,2 bilhões, para cumprir as normas do arcabouço fiscal. Agora, estão congelados R$ 10,7 bilhões do Orçamento, segundo Relatório de Receitas e Despesas referente ao terceiro bimestre do ano, produzido para auxiliar o governo na execução do Orçamento.

O que aconteceu

Equipe econômica descongelou R$ 20,6 bilhões dos gastos. O anúncio reverteu todo o volume contingenciado há dois meses. O governo, no entanto, manteve bloqueados R$ 10,7 bilhões. Com isso, "houve um aumento de R$ 0,1 bilhão em relação ao 2º bimestre" em razão "do aumento na projeção de despesas obrigatórias sujeitas ao limite", diz trecho do relatório.