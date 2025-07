O que o governo brasileiro pode fazer para driblar tarifaço de Trump

O que aconteceu

Exportações brasileiras para os EUA serão taxadas em 50%. A tarifa foi anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, no início deste mês e coloca em xeque a relação comercial de mais de 200 anos entre duas economias. A previsão de que as taxas começarão a valer a partir de 1º de agosto movimenta o governo e setores empresariais na tentativa de contornar as cobranças.

Os EUA são o segundo principal parceiro comercial do Brasil. A taxação pegou o governo brasileiro de surpresa devido ao saldo positivo estadunidense na relação. Dados da Amcham (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) mostram que a balança comercial do primeiro semestre de 2025 foi superavitária em R$ 1,7 bilhão para os EUA, resultado quase 500% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Governo busca alternativas para reverter os impactos do "tarifaço". Desde a oficialização da cobrança de 50% sobre todas as exportações nacionais, uma comitiva capitaneada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se reúne com setores produtivos em busca de uma solução para os setores que serão os mais prejudicados com a taxação. Os encontros tentam definir estratégias de posicionamento para limitar os efeitos das tarifas.

Negociações diretas com a Casa Branca não avançam. O Ministério das Relações Exteriores diz negociar com os Estados Unidos desde março e garante estar aberto para debater a relação comercial. "Mandamos uma segunda carta proposta na semana passada, em acréscimo à de maio, para a qual nós não obtivemos resposta", relatou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista à Rádio CNN. Em falas recentes, ele ressalta que se reuniu com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, em uma conversa que tratou da tarifa de 10% sobre as vendas brasileiras como "injusta".