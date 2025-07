EUA fecham acordo comercial com o Japão e reduzem tarifa de 25% para 15%

Tóquio é o quinto maior parceiro comercial dos EUA. O comércio bilateral entre os países resultou em um superávit comercial de quase US$ 70 bilhões para os asiáticos no ano passado. Diante do cenário, o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, comemora a tarifa de 15%. "É a menor taxa já aplicada entre países que têm superávit comercial com os EUA", disse.

Japão se compromete a investir nos Estados Unidos. O acordo firmado prevê o investimento de US$ 550 bilhões de Tóquio no território norte-americano. Ishiba revela que o pacote inclui empréstimos e garantias de instituições japonesas ligadas ao governo para permitir a construção de "cadeias de suprimentos resilientes em setores chave como farmacêutico e semicondutores".

Compra de produtos agrícolas também deve aumentar. O primeiro-ministro japonês também disse ter se comprometido a ampliar a compra do arroz norte-americano. Ele avalia que a decisão "não sacrifica" a agricultura japonesa. No entanto, as exportações japonesas de aço e alumínio não entraram no acordo. Ainda incide a tarifa de 50% para todas as entradas dos produtos nos Estados Unidos.

E o Brasil?

Negociações do governo com a Casa Branca seguem travadas. O Ministério das Relações Exteriores diz tentar negociar com os Estados Unidos desde março e garante estar aberto para debater a relação comercial. Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo enviou uma segunda proposta, mas ainda não recebeu um retorno de Washington.

Exportações brasileiras para os EUA serão taxadas em 50% a partor de agosto. A tarifa foi anunciada por Trump no início deste mês e começará a valer na sexta-feira da próxima semana (1º de agosto). O governo brasileiro e setores empresariais se mobilizam nos últimos dias na tentativa de reverter as cobranças.