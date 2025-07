Acordos dos EUA com Japão e Indonésia dão esperança para o Brasil?

Os acordos recentes firmados pelos Estados Unidos com países asiáticos não abrem caminho para a flexibilização da taxa de 50% imposta sobre todas as exportações brasileiras destinadas aos Estados Unidos a partir de agosto, dizem especialistas ouvidos pelo UOL.

O que aconteceu

Estados Unidos avançam com acordos comerciais. A menos de 10 dias para a entrada em vigor das "tarifas recíprocas" impostas por Donald Trump, o governo americano firmou acordos para reduzir as tarifas impostas contra a importação de produtos com origem no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.Os acordos mais recentes reduziram as taxas previamente anunciadas para o Japão (de 25% para 15%), a Indonésia (de 32% para 19%) e as Filipinas (de 20% para 19%).

Acordos não representam um passo atrás de Trump. "À primeira vista, não é possível avaliar que o acordo com o Japão, assim como as negociações com a União Europeia, signifiquem que a administração norte-americana arrefeceu os ânimos e estaria disposta a negociar com todo e qualquer país", avalia Paulo Henon, advogado especialista em negócios internacionais.