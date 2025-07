Exceções, prazo maior e crédito: o que o agro pede na guerra tarifária

Setor estuda propor uma lista de exceções à tarifa. A Cecafé está em contato com a National Coffee Association, entidade que representa o setor nos EUA. Segundo Heron, a associação setorial americana cogita propor ao governo Trump uma lista de exceções à tarifa, com produtos in natura que os americanos não produzem em escala suficiente para suprir a própria demanda, como é o caso do café.

Os EUA são o maior comprador de café do Brasil, são 8 milhões de sacas por ano. Não vai haver de forma imediata um fornecedor substituto para abastecer o mercado americano, e também não consigo transferir 8 milhões de sacas para outros destinos.

Eduardo Heron, diretor técnico do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil)

Setor teme que café brasileiro perca mercado no futuro. Mesmo sem conseguir suprir toda a demanda, outros produtores podem aproveitar as incertezas envolvendo a tarifa aos produtos brasileiros. Os cafeicultores brasileiros temem, por exemplo, que uma parte do mercado americano seja ocupado pelo café da Colômbia, hoje tributado em 10%.

Frutas

Setor de frutas defende que alimentos fiquem fora da tarifa. "Defendo a tese de que os alimentos não entrem, principalmente os perecíveis. E que se negocie com outras coisas: papel, celulose, avião, minério. Não podemos tratar alimentos como outras coisas", diz Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas (Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados).

Se tarifa de 50% se mantiver, manga vai estragar no pé. O período de envio de manga do Brasil para os EUA se inicia em agosto. São cerca de 2.500 contêineres enviados em 70 dias. Se a tarifa de 50% se mantiver, não será possível enviar esses produtos para outros mercados em um prazo tão curto, e não será viável nem mesmo concluir a colheita, diz Coelho.