Amanda Klein: Governo recorre a 'puxadinhos' para cumprir meta fiscal

Sabemos como terminou essa novela - depois do desgaste enorme entre Executivo e Legislativo, que derrubou o decreto. A decisão parou - como quase tudo neste país - na mesa do Supremo Tribunal Federal. O decreto do aumento do IOF seguiu válido, com exceção do risco sacado, que garante o fluxo de caixa entre empresas e fornecedores.

Amanda Klein

A equipe econômica do governo Lula reduziu em R$ 20,6 bilhões o congelamento orçamentário anunciado em maio, que era de R$ 31,2 bilhões, para cumprir as normas do arcabouço fiscal.

Agora, estão congelados R$ 10,7 bilhões do Orçamento, segundo o Relatório de Receitas e Despesas referente ao terceiro bimestre do ano, produzido para auxiliar o governo na execução do Orçamento.

O motivo é simples: a previsão de arrecadação aumentou com as receitas extraordinários de óleo e gás, e também com aumento de arrecadação do Imposto de Renda. Pelo lado das despesas, o BPC ocupa espaço cada vez mais importante no orçamento: quase R$ 3 bilhões a mais em dois meses, apesar do pente fino e algumas poucas limitações aprovadas no ano passado.