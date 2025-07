Costa Rica é mais novo país de renda alta da América Latina; e o Brasil?

A Costa Rica entrou oficialmente para a lista dos países desenvolvidos, anunciou no início do mês o Banco Mundial. A organização internacional atualizou sua avaliação econômica de países para o próximo ano, e o país latino foi o último a ser promovido para o mais alto nível.

Por que a Costa Rica foi promovida?

O país latino demonstrou crescimento econômico consistente e forte nos últimos anos, apontou o Banco Mundial. A economia costa-riquenha teve um crescimento médio anual de 4,7% nos últimos três anos. Em 2024, este índice foi de 4,3% devido a uma demanda comercial interna forte, baseada no consumo particular e em investimentos, que elevaram seu status.

Um costa-riquenho tem renda média anual superior a US$ 13.935 (R$ 77.920). É semelhante à renda de outros países desenvolvidos como Reino Unido ou França. Já os brasileiros se encaixam no patamar abaixo, com um residente ganhando, em média, entre US$ 4.496 (R$ 25.140) a US$ 13.395 (R$ 77.920) ao ano.