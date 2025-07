Governo estuda se limitará juros do consignado privado, diz Haddad

O governo está fazendo um balanço dos primeiros meses do programa Crédito do Trabalhador, que usa parte do FGTS como garantia, para avaliar se irá impor um limite aos juros. "Vamos acompanhar a evolução do programa, e aí essas duas questões, [uso do] FGTS e [se haverá] teto, a gente discute a partir deste aprendizado", afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista ao canal Nath Finanças do YouTube. O vídeo foi gravado na última sexta-feira e divulgado na noite de ontem.

Teto ao consignado no Crédito do Trabalhador

O governo analisa os primeiros meses do programa para ver se irá criar um teto para a taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras. A taxa média de juros do consignado privado é de 55,6% ao ano, segundo dados do Banco Central.