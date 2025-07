Saque-aniversário do FGTS 2025: calendário de pagamentos foi liberado

O cronograma de retiradas do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente a 2025 já foi anunciado pelo governo. A liberação segue o mês de nascimento do trabalhador, o que permite, por exemplo, que quem nasceu em janeiro já possa acessar o valor correspondente.

Cronograma 2025 - Saque-Aniversário FGTS

Janeiro: 2 de janeiro a 31 de março

Fevereiro: 3 de fevereiro a 30 de abril

Março: 3 de março a 30 de maio

Abril: 1º de abril a 30 de junho

Maio: 2 de maio a 31 de julho

Junho: 2 de junho a 29 de agosto

Julho: 1º de julho a 30 de setembro

Agosto: 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro: 1º de setembro a 28 de novembro

Outubro: 1º de outubro a 30 de dezembro

Novembro: 3 de novembro a 30 de janeiro de 2026

Dezembro: 1º de dezembro a 27 de fevereiro de 2026

Entenda como funciona o saque-aniversário

Essa modalidade, alternativa ao saque-rescisão, permite ao trabalhador retirar parte do saldo do FGTS anualmente, no mês em que faz aniversário. No entanto, caso seja desligado da empresa, ele não terá acesso ao total acumulado, apenas à multa rescisória.