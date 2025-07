Em ritmo de espera, governo Lula não mostra avanço em conversas com EUA

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) não mostrou avanços na negociação com os Estados Unidos sobre o tarifaço, previsto para a semana que vem.

O que aconteceu

Segundo Alckmin, as negociações seguem no "diálogo". Em coletiva hoje, ele não indicou quais caminhos o governo brasileiro pretende tomar, mas disse que "existe uma pauta muito longa a ser explorada e avançada" e que as conversas têm sido "reservadas".

No sábado, Alckmin conversou com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick. "Uma conversa longa, importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação", disse o vice-presidente, mas sem revelar resultados práticos.