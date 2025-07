Analista: Lula se beneficia de onda anti-EUA, mas pode se dissipar até 2026

O nosso cenário é, ou fica onde está e tenta negociar algumas exceções ao longo do tempo, sem escalada, ou escala. O cenário de você chegar a um acordo para reduzir as tarifas está com a probabilidade muito baixa, de 10, 15% para esse cenário nesses próximos meses.

Christopher Garman

