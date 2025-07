Receita arrecadou R$ 1,44 trilhão no 1º semestre, recorde em 30 anos

Aumento do IOF rendeu R$ 8 bilhões aos cofres públicos em junho. A cifra representa um representando crescimento real de 38,8%. Segundo a Receita, o resultado pode ser justificado pelas operações relativas à saída de moeda estrangeira e pelas operações de crédito destinadas a pessoas jurídicas, especialmente após as alterações na legislação sobre o tributo.

Elevação do imposto foi determinada por decreto do governo federal. A decisão chegou a ser derrubada pelo Congresso, mas revertida no STF (Supremo Tribunal Federal) após investida no Executivo. A vitória do governo foi determinada em decisão do ministro Alexandre de Moraes, que manteve suspensas somente as chamadas operações de "risco sacado".

Malaquias rejeitou estimar o impacto financeiro final do decreto. O chefe de estudos tributários do Fisco afirma que as alterações foram definidas em diversos dispositivos, o que impede as identificações específicas. "Toda discussão que houve em torno do decreto fez com que as operações ficassem em compasso de espera. Então, a gente tem que esperar mais tempo para avaliar o resultado", afirmou.

Bets

Tributação sobre as casas de aposta rende R$ 3,8 bilhões. A arrecadação total com a exploração dos jogos de azar entre janeiro e junho disparou na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a cobrança foi de somente R$ 4 milhões. "No ano passado, em junho, nós não tínhamos a atividade regulamentada", destaca Malaquias ao mencionar o crescimento da arrecadação com a atividade.

Resultado é comemorado pelo setor de apostas esportivas. "O início da regulação trouxe mais previsibilidade e segurança", afirma André Baldavira, head de marketing da GingaBet. "O setor de apostas esportivas contribui significativamente para o orçamento do país, pois impulsiona a economia nacional, gera empregos e paga impostos", reforça Alex Rose, da InPlaySoft.