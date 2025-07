Sabe como o suco de laranja se tornou bebida matinal? Culpa da publicidade

O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo e responde por mais da metade das importações dos EUA. No entanto, os produtores daqui se beneficiam de um hábito criado por um golpe de marketing.

Se não fosse por essa campanha do início do século 20, o tarifaço de Trump não ameaçaria agora o "bom dia" dos americanos.

Como o suco de laranja pela manhã se tornou tradição?

No início do século 20, a California Fruit Growers Exchange (uma cooperativa de produtores de laranja do estado americano) estava em maus lençóis por causa de uma supersafra. Com a oferta muito maior do que a demanda, as frutas eram vendidas a preços baixíssimos e havia muito excedente perdido.