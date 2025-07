Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário para retirada do fundo

No modelo convencional, conhecido como saque-rescisão, o empregado demitido sem justa causa tem direito ao saque integral do fundo, além da multa de 40% paga pelo empregador.

Aqueles que optarem pelo saque-aniversário terão os valores liberados no primeiro dia útil do mês de nascimento, com um prazo de até 60 dias para resgatar o dinheiro.

Como fazer a adesão?

A escolha por essa modalidade é voluntária e pode ser feita por meio do aplicativo ou site oficial do FGTS. O trabalhador deve indicar uma conta bancária para receber o depósito. Se a solicitação ocorrer no mês de aniversário, o valor será creditado em até cinco dias úteis, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Também é possível reverter para a modalidade saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não haja antecipações contratadas. No entanto, essa mudança só terá validade após 24 meses completos a partir da solicitação.

Quanto é possível sacar?

O valor do saque-aniversário é calculado com base em uma porcentagem que varia conforme o total de recursos disponíveis nas contas do FGTS, somada a uma parcela adicional, conforme indicado a seguir: