Dólar ronda estabilidade e Bolsa abre em queda com Brasil na mira de Trump

As operações do dólar e da bolsa de ontem foram influenciadas, entre outros fatores, pelas indicações de trégua na política comercial de Trump. O presidente dos EUA afirmou ontem que estaria disposto a abrir mão de aspectos tarifários desde que os demais países abram seus mercados para os produtos americanos. O site Financial Times publicou que, além do Japão, os Estados Unidos e a União Europeia também estão próximos de um acordo tarifário de 15%.

Após o fechamento, Trump indicou, no entanto, que vai manter a tarifa de 50% sobre o Brasil. O país foi colocado como principal alvo da nova política comercial americana, sob a justificativa de práticas desleais e falta de reciprocidade. A medida pode provocar um impacto expressivo no PIB, com perdas de até US$ 17 bilhões em exportações, afetando especialmente o agronegócio e a siderurgia. O governo brasileiro tenta abrir um canal de negociação com Washington, mas encontra resistência.

No radar dos investidores também está a divulgação dos dados de arrecadação federal de junho. O governo fechou o 1º semestre com arrecadação recorde de R$ 1,44 trilhão no primeiro semestre de 2025. Segundo os dados da Receita Federal, divulgados hoje, o valor corresponde ao maior volume de toda a série histórica, iniciada em 1995, para o período. Somente no mês de junho, a arrecadação somou R$ 234,6 bilhões. O resultado também é o melhor da história para o mês.

O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter a taxa de depósito da zona do euro inalterada em 2% ao ano. A decisão de política monetária da instituição deve ser observada em um contexto de cautela com a política tarifária dos Estados Unidos.