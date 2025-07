INSS de julho começa a ser pago amanhã; veja calendário completo

A data correta do pagamento pode ser verificada com base no penúltimo número do benefício (antes do hífen). Informações detalhadas estão disponíveis no site ou aplicativo Meu INSS, com acesso por meio do CPF e senha da conta Gov.br.

Caso haja dúvidas, o cidadão pode buscar orientações na Central 135, que oferece atendimento automático todos os dias e suporte humano durante o horário comercial.

Também é possível visualizar o extrato de pagamento, atualizar dados cadastrais e acessar diversos serviços diretamente pelo portal ou app Meu INSS, usando a ferramenta de busca.

Cronograma para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 25 de julho

Final 2: 28 de julho

Final 3: 29 de julho

Final 4: 30 de julho

Final 5: 31 de julho

Final 6: 1º de agosto

Final 7: 4 de agosto

Final 8: 5 de agosto

Final 9: 6 de agosto

Final 0: 7 de agosto

Cronograma para quem recebe acima de um salário mínimo