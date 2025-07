Senacon ordena que Carrefour e Enjoei suspendam venda de cigarro eletrônico

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) determinou hoje que as plataformas digitais Enjoei e Carrefour suspendam as vendas e removam todos os anúncios sobre cigarros eletrônicos. Caso não cumpram a determinação, a pena pode ser uma multa diária de R$ 50 mil.

O que aconteceu

Medidas cautelares foram publicadas no DOU (Diário Oficial da União). A Senacon, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, dá 24 horas para que o Enjoei e o Carrefour suspendam vendas e removam anúncios irregulares. As plataformas também devem apresentar provas da resolução do problema em até cinco dias.

Senacon também pede ações preventivas. As empresas devem apresentar os mecanismos que vão adotar para monitorar suas plataformas e impedir que produtos que não cumprem as normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) voltem a ser divulgados.