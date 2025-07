Petróleo e IR: de onde virão os R$ 20,6 bilhões liberados do Orçamento

A revisão do Orçamento considera a melhora das previsões de arrecadação, impulsionadas pelos maiores ganhos esperados com o Imposto de Renda, o fim do Perse e a receita extra obtida com a venda do petróleo extraído do pré-sal.

A equipe econômica do governo federal anunciou a liberação de R$ 20,6 bilhões do Orçamento de 2025. Apresentado com o Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, o valor diminui as restrições impostas de R$ 31,3 bilhões para R$ 10,7 bilhões.

Excedentes de petróleo

Projeção para exploração de recursos naturais cresce R$ 17,9 bilhões. A evolução considera o aumento das expectativas de R$ 122,3 bilhões para R$ 140,2 bilhões. A variação foi resultado de melhores perspectivas de arrecadação a partir da exploração de petróleo.