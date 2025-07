Missão do Senado aos EUA terá encontros com congressistas e setor privado

Serão citados prejuízos na Flórida, na Califórnia e no Texas. De acordo com o senador, quase metade dos produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos são para estes destinos. O trio está entre os estados americanos mais populosos e de maior PIB. A Califórnia possui quase 40 milhões de habitantes.

Sozinha, a Califórnia tem um PIB US$ 4,1 trilhões (R$ 22,7 trilhões), superior ao do Japão. O estado seria a quarta economia do mundo caso fosse um país, atrás somente de Alemanha, China e do próprio Estados Unidos.

A argumentação brasileira será amparada numa série de dados. Trad afirmou que serão usados estudos das seguintes entidades:

United States Census Bureau;

Banco Central;

Comex Stat (sistema oficial do comércio exterior brasileiro);

CNI (Confederação Nacional da Indústria);

Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais);

Bancos.

Os números serão expostos para comprovar uma dependência mútua do comércio. O senador mencionou os setores de aviação, máquinas agrícolas, carnes e frutas como os mais afetados pelo tarifaço, previsto para entrar em vigor em 1º de agosto.