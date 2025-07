Quem 'manda' na Coca-Cola, que cedeu à pressão de Trump para mudar receita?

Conhecido como o "Oráculo de Omaha", Buffett transformou uma fabricante têxtil decadente em um gigante avaliado em US$ 1,1 trilhão (R$ 6 trilhões). O negócio têxtil deixou de existir em 1985, mas hoje a companhia incorpora fatias expressivas em empresas como a própria Coca-Cola, além de American Express, Apple e o Bank of America.

A Berkshire também é dona de negócios inteiros, como a seguradora Geico, a fabricante de baterias Duracell e a rede de lanchonetes Dairy Queen. A empresa é considerada um retrato da economia americana e uma vitrine do estilo de investimento que tornou Buffett um mito. O empresário deverá ser sucedido pelo canadense Greg Abel, presidente de um dos negócios do grupo, a Bekshire Hathaway Energy.

Outras duas empresas controlam fatias expressivas da Coca-Cola Company: o Vanguard Group Inc., com 8,39%, e a Blackrock Inc., com 7,26%. A Vanguard é tida como a maior gestora de fundos de investimentos do mundo. Seus principais investimentos, por meio da compra de ações, são em companhias de tecnologia hoje: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon e Meta, embora ela tenha expressivos negócios em petrolíferas.

Em 2020, a Vanguard foi alvo de teorias da conspiração. A principal delas, reportada pela Reuters à época, dizia que o grupo havia ajudado a orquestrar a pandemia de covid-19, o que foi descreditado pela cobertura da imprensa internacional.

Já a Blackrock é a maior gestora de ativos e riscos do mundo. Assim como a Vanguard, seus principais investimentos estão nas gigantes de tecnologia, mas ela também possui ações de empresas de mineração e já foi publicamente criticada por seu envolvimento com o mercado de combustíveis fósseis, a indústria de armas, além de já ter sido investigada pelo Congresso americano por negócios com o exército e organizações chinesas.

Tanto a Vanguard quanto a Blackrock adquiriram expressivas fatias da Trump Media, o braço de comunicação das empresas de Trump, três meses antes de sua eleição para a presidência. Só a Vanguard comprou mais de 2,9 milhões de ações, enquanto a Blackrock levou 2,2 milhões, segundo a Reuters. Na prática, portanto, o presidente e as sócias da Coca-Cola são parceiros de negócios.