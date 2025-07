Tenho direito a receber parte do lucro do FGTS? Saiba regras

A Caixa Econômica Federal pode pagar até R$ 12,9 bilhões de lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para mais de 134 milhões de trabalhadores que tiveram carteira assinada. O processo faz parte de um pagamento anual da rentabilidade. Ainda não há informações sobre como calcular o valor a receber ou qual deve ser a data de pagamento. O acesso ao dinheiro depende das regras de saque já previstas, como demissão sem justa causa, por exemplo.

O UOL tira as principais dúvidas e mostra como consultar se o dinheiro já caiu.

Quem tem direito?

Todo trabalhador que tenha conta no FGTS com saldo positivo em uma data específica. Geralmente, é 31 de dezembro do ano anterior —no caso, 31 de dezembro de 2024. A data ainda será confirmada pela Caixa. Porém, quem começou a trabalhar com direito a FGTS em 2025, por exemplo, não vai receber a distribuição dos lucros, já que a rentabilidade é baseada no valor que estava depositado no ano anterior.