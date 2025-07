Novo programa oferece desconto de até 78% na conta de água em SP; veja como

O Governo do estado de São Paulo lançou ontem o programa Tarifa Social Paulista, que amplia o acesso ao desconto na conta de água e esgoto para famílias que vivem em áreas mais pobres dos municípios em que a Sabesp presta serviço. A dedução pode chegar a 78%.

O que aconteceu

O programa da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) já está em vigor, retroativo ao mês de junho. Com a desestatização da Sabesp e a entrada em vigor do novo Programa, cerca de 748 mil novas famílias passam a contar com descontos -aproximadamente 2,2 milhões de pessoas.

O anúncio acontece um ano após a privatização da Sabesp ser oficializada. O objetivo do programa é apoiar a população de baixa renda e impulsionar a universalização do saneamento, segundo a secretaria.