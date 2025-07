'A experiência de usuário do Google é ruim', diz CEO da Brandlovers

A BrandLovers.ai é uma plataforma especializada em marketing de influência com tecnologia e IA, criada para conectar marcas e influenciadores. Desde a fundação da empresa, Avellar conta que seu time é formado por 40 engenheiros e que, neste momento, tem investido cada vez mais tempo na revisão do trabalho executado pela IA.

0:00 / 0:00

Para garantir a lógica correta. Tem certas coisas de nível crítico que você precisa de um ser humano. [...] Em dois anos, para fazer o que a gente faz hoje, talvez eu precise de cinco engenheiros.

Raphael Avellar, fundador e CEO da Brandlovers

Para ele, é evidente que existe uma transformação em curso e que as empresas ficarão muito mais eficientes, não só em engenharia, mas em todas as áreas. Mesmo com a compreensão de que o uso eficiente da IA pode reduzir sua equipe, Avellar garante que pretende manter a mesma quantidade de engenheiros que tem hoje.

"A filosofia correta que eu acredito é que esse valor deve ser dividido com as pessoas que estão ali, eu posso compartilhar a riqueza com as pessoas que trabalham comigo. Na hora que essa transformação chegar, as pessoas ainda vão ser úteis comandando esses sistemas e não acho que vou precisar de menos de 40 engenheiros", afirma.

Divã de CNPJ no UOL:

Novos episódios do videocast sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra ficam disponíveis às quintas no Canal UOL na TV, no YouTube e nas plataformas de áudio. Assista ao programa completo com Raphael Avellar: