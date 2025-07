Biometria será obrigatória para acesso ao Bolsa Família e outros benefícios

Hoje, mais de 150 milhões de brasileiros já possuem sua biometria registrada em alguma das bases do governo. "Esse expressivo número indica que as bases biométricas já cobrem boa parte da população beneficiária de políticas públicas", diz trecho do texto divulgado pelo Governo em seu site oficial.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos vai divulgar em breve as regras e o prazo para quem ainda não tem biometria.

Este decreto representa ainda uma institucionalização daquilo que o governo já vem fazendo. Mais de 90% dos pagamentos do Bolsa Família já são realizados com checagem biométrica pela Caixa, por exemplo Esther Dweck, Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Caixa

O Governo também assinou um acordo com a Caixa que permitirá o uso da biometria da Caixa para verificação no pagamento de benefícios sociais. O objetivo é realizar a integração dos serviços de identificação digital com os processos de quitação.

O decreto do cadastro biométrico confere maior segurança ao cidadão e ao Governo no acesso aos benefícios sociais. Um dos objetivos é coibir fraudes no pagamento de benefícios sociais e a duplicidade de cadastros, melhorando também a aplicação de recursos na gestão pública.