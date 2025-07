Como Preta Gil usou seu maior dom para revolucionar mercado de influência

"Eles juntaram essas duas habilidades da Preta: de descobrir o talento e de conectar isso com o mercado em forma de negócio. Isso também trouxe essa característica pra Mynd de ter talentos muito grandes, talentos que foram impulsionados por estarem dentro da Mynd", explica Rafaela.

Preta já havia tido uma experiência no mercado publicitário nos anos 1990, no começo da vida adulta, quando foi redatora da equipe de atendimento da DM9 e trabalhou diretamente com Nizan Guanaes. "Foram anos e anos trabalhando em uma das agências mais importantes do mercado. Sempre aprendi que minha opinião, mesmo sendo estagiária, era algo muito valioso, que eu deveria me expressar? e tive este espaço, sempre mostrando a minha opinião. Eu era ousada, aprendi que a ousadia me levaria longe", ela contou em uma entrevista ao site PropMark.

O encontro com Fátima, então na Vevo, se deu quando os empresários da artista, Marcello Azevedo e Malu Barbosa, pediram ajuda para vender o Bloco da Preta. A relação foi se estreitando até a reunião com Trident, quando Preta demonstrou aquilo que viria ser um negócio: a curadoria de talentos para campanhas com marcas. "Ela sempre esteve muito presente, ajudava a criar projetos, pensar em curadoria e quem chamar para participar dos projetos. Ela tinha muito conhecimento sobre as pessoas do mercado, então entendia quem se conectaria com a marca sem parecer fake, sendo o mais orgânico possível", diz Fátima.

A empresária já havia criado a Spark, ainda uma das gigantes do setor, e se encantou com as possibilidades que Preta trazia ao negócio. "Ela foi precursora de uso de redes sociais, como o Twitter, Instagram, tinha muita noção, muitos seguidores, conhecia todo mundo, já tinha essa expertise de lançar muitos nomes, me apresentou a Tainá Rogê, a Pabllo Vittar. Naquela época isso já era muito disruptivo, você ter uma agência com alguém que conhecia profundamente e vivenciava as redes sociais", continua a sócia da Mynd.

Pabllo, que havia acabado de lançar seu primeiro álbum depois de integrar a banda do programa Amor & Sexo, da Globo, foi a primeira agenciada. Uma aposta certeira e ousada, já que Pabllo é uma drag queen nordestina que vivia no interior de Minas Gerais.

"A Preta começou a dar voz para quem não tinha voz. Ela era inteligente, generosa, queria dar espaço para quem sentiu as mesmas dores que ela. Isso é muito generoso. Não foi à toa que a Mynd trouxe a diversidade para a publicidade de uma forma tão potente. Deu voz pras pessoas trans, pretos, PCDs, pessoas que sofreram um pouco do que ela sofreu", comenta Talita Rock, diretora artística da agência Suba.