Data de pagamento do PIS de agosto de 2025 já está confirmada; veja

Os profissionais que nasceram em novembro e dezembro já têm data definida para receber o abono salarial referente ao ano-base de 2023. De acordo com o calendário oficial, os pagamentos do PIS para esse grupo terão início no dia 15 de agosto, marcando o encerramento do cronograma de liberações em 2025.

Quem pode receber o benefício?

Para ter acesso ao abono, é necessário ter trabalhado com carteira assinada — seja no setor privado ou público — por no mínimo 30 dias ao longo de 2023. Além disso, é exigido que a média salarial mensal naquele período não tenha ultrapassado dois salários mínimos (R$ 2.640,00), e que o trabalhador esteja inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

O empregador deve ter informado corretamente os dados do contrato de trabalho. A entrega das informações deve ser feita via RAIS (até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (até 19 de agosto de 2024), dependendo do vínculo empregatício.