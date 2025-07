Dólar e Bolsa abrem em leve alta com mercado atento à negociação com EUA

Depois da queda de ontem, Ibovespa abre em leve alta. Às 10h13, o principal índice acionário da Bolsa de Valores subia 0,08%, aos 133.915 pontos. Ontem o Ibovespa fechou o pregão com queda de 1,15%, aos 133.807 pontos, revertendo os ganhos da sessão anterior, quando avançou 0,99%.

O foco dos investidores nesta sexta-feira (25) permanece nas negociações do tarifaço. O ministro e vice-presidente, Geraldo Alckmin, revelou ontem uma conversa ocorrida no sábado (19) com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, numa tentativa de reverter a tarifa de 50% que entrará em vigor em 1º de agosto sobre produtos brasileiros. Segundo Alckmin, o diálogo foi "longo e importante", com foco em construir uma saída negociada e pragmática.

Sinais de um que canal de diálogo foi aberto. A fala do ministro e vice-presidente foi a mais concreta de há alguma movimentação para contornar o tarifaço depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter afirmado, no início da semana, que o Brasil não "sairia da mesa de negociação". Ontem, parte da expectativa por um acordo acabou sendo um pouco frustrada com a afirmação de Trump, no final da quarta-feira, de que as tarifas mais altas foram aplicadas a "países que não se dão bem com os EUA".

O dólar hoje também pode ser impactado pelo recuo de Trump na demissão do presidente do Fed. Após meses de críticas públicas e especulações, o presidente dos Estados Unidos declarou que não pretende demitir Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, "pelo menos por enquanto". A fala ocorreu após uma visita inédita de Trump à sede do Fed, gesto simbólico que sinaliza disposição ao diálogo, apesar das divergências.

Mercado também repercute dados econômicos. Às 9h, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou o IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial do país. O indicador aponta para uma alta de 0,33% em julho, após o avanço de 0,26% em junho. A aceleração interrompeu uma sequência de três meses de desaceleração e marca o maior avanço para o mês desde 2021. O principal fator por trás da alta foi o novo aumento nas tarifas de energia elétrica, que compensou a segunda queda seguida nos preços dos alimentos.

A prévia ficou acima da taxa registrada em julho do ano passado (0,3%) e sinaliza que o controle inflacionário segue desafiador. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 registra avanço de 5,3%, acima da margem de tolerância de 4,5% da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional (meta de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo).