Vale mesmo a pena fazer acordo para quem foi lesado com descontos do INSS?

O segurando pode até ser indenizado por dano moral. "É possível, até mesmo provável, em caso de condenação, que a parte seja indenizada por danos morais", diz a advogado previdenciário Taunai Moreira, do Bruno Boris Advogados. "O dano moral não foi normatizado no Brasil. Logo, situações desse tipo costumam variar entre R$ 3.000 e R$ 10 mil", estima o advogado previdenciário Rômulo Saraiva.

"Quem puder esperar, é melhor receber da Justiça". "Cito exemplo de aposentado que foi descontado em R$ 1.000. Pelo acordo do INSS, ele seria ressarcido de R$ 1.000 mais IPCA [índice nacional de inflação]. Pela Justiça, tem chance de ganhar o dobro disso e dano moral, que pode ser dado em R$ 5.000. Ao todo, ele esperaria mais, mas ganharia R$ 7.000 com juros e correção", diz Saraiva.

Mesmo considerando a despesa de honorários advocatícios, ele ficaria com R$ 4.900,00 líquido, quase cinco vezes mais do que o INSS quer pagar amigavelmente.

Rômulo Saraiva, advogado

Dano moral e restituição em dobro são direitos que só podem ser cobrados na Justiça. "É possível receber os dois, mas judicialmente. Administrativamente, só se paga a devolução simples", diz Saraiva.

Esse tipo de ação, com pequenos valores, corre no juizado de pequenas causas (Juizado Especial Federal). Embora o tempo da ação leve em conta a região em que ela tramita, ela "costuma levar uns dois anos", diz Saraiva. Esses juizados são a opção quando o ressarcimento acumulado "for inferior a 60 salários mínimos", diz Moreira.