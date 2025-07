Agricultura confirma foco de gripe aviária em aves no BioParque do Rio

As visitações ao BioParque foram suspensas. A decisão permanece até a avaliação de risco do parque. A equipe técnica do local, composta por médicos-veterinários, biólogos e zootecnistas, realiza monitoramento contínuo dos animais para identificação precoce de sinais clínicos da doença.

Visitações ao parque foram retomadas ontem. A decisão da reabertura ocorreu após o BioParque permanecer fechado por sete dias. A área de Savana Africana permanece interditada. "A medida foi tomada com foco no cuidado e bem-estar de todos", destaca o parque nas redes sociais.

Equipes se mobilizam para identificação precoce da doença. Entre as medidas de prevenção aparecem a realocação de animais de outros recintos, alterações estruturais de biosseguridade para evitar o contato entre aves residentes e aves silvestres de vida livre, além do reforço dos protocolos de biossegurança para as equipes que cuidam do manejo das aves.

Gripe aviária não é transmitida a partir do consumo de frango. O risco de contágio é apenas relacionado ao contato com as aves. As infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária são baixas e, em sua maioria, ocorrem entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas.