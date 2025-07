Prévia da inflação sobe a 0,33% em julho, mesmo com alimentos mais baratos

Inflação da alimentação fora de casa ganha força. Na contramão do resultado do grupo, o custo da alimentação fora do domicílio subiu para 0,87% em julho, ante alta de 0,55% registrada em junho. O resultado é explicado pelo aumento de preço do lanche (+1,46%) e da refeição (+0,65%).

Contas de luz

Tarifas de energia elétrica mantêm trajetória de alta. O valor das contas de luz aparece 3,01% maior em julho. A alta é motivada pela manutenção da bandeira tarifária vermelha Patamar 1 nas contas de energia elétrica residencial neste mês. A determinação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) eleva o valor das contas em R$ 4,46 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora).

Alívio no bolso surgirá nas contas do próximo mês. Apesar da manutenção da cobrança extra prevista devido ao baixo volume de chuvas, as tarifas de energia elétrica ficarão mais baratas em agosto. A variação negativa é esperada pela distribuição do "bônus de Itaipu".

Desconto será aplicado diretamente na conta de luz. A distribuição de R$ 883 milhões aprovada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) será feita a todos os clientes residenciais ou rurais que tiveram consumo inferior a 350 kWh em pelo menos um mês do ano passado. O valor final dos descontos e o número de beneficiários ainda não foram apresentados pela reguladora.

Transportes

Valor dos combustíveis recuou 0,57% em julho. O resultado foi determinado pelas quedas nos preços do gás veicular (-1,21%), do óleo diesel (-1,09%), do etanol (-0,83%) e da gasolina (-0,5%).