'Morango do amor' vira febre e confeiteiros comemoram: 'Uma segunda Páscoa'

Confeiteira contou que vende de 250 a 300 doces por dia. Além disso, contratou mais três funcionários para ajudar com a demanda. "Acho que ninguém esperava que fizesse tanto sucesso", explica. No entanto, Luciana acha que a moda será passageira.

Muitos amam e muitos odeiam, então vai ficar igual ao bombom ou à coxinha de morango, que vendemos em quantidade razoável depois que a moda passou. Luciana Faria Silva

'Morango do amor' vendido em loja de Belo Horizonte Imagem: Divulgação/Lu Cakes - Bolos Artesanais

'Acaba rápido e clientes entram na lista de reserva'

Em Goiânia, Thays Pinheiros, 32, viu o "morango do amor" viralizar nas redes. "Comecei a vender há dois meses depois que um pessoal apareceu vendendo em uma feira. Mas agora viralizou no Brasil inteiro. Em todo canto tem 'morango do amor'", conta a mulher, que tem uma loja no bairro Vila Pedroso.

Loja da Thays teve aumento de 20% no rendimento. Ela vende mais de 200 unidades por dia. "É o produto que mais vende atualmente. É algo maravilhoso, queria que tivesse um doce assim todo mês", diz. "Mercado estava ruim, com queda nas vendas, então o 'morango do amor' ajudou a retomar isso."