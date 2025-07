Outback usa reality show de Ana Maria Braga para mostrar novos pratos

No ano passado, a gestora Vinci Partners anunciou a compra do controle da Bloomin' Brands no Brasil, por R$ 1,4 bilhão, e passou a comandar as redes Outback, Abbraccio e Aussie Grill em território nacional.

O UOL Mídia e Marketing conversou com a executiva sobre a novidade da rede, que possui mais de 180 restaurantes no Brasil, em quase 90 cidades no país. Confira:

Como vai ser levar esses pratos criados dentro de um programa de TV para a cozinha do mundo real? Quais foram os grandes desafios de operação disso e como comunicar essa novidade ao público a partir desse episódio especial?

Raquel Paternesi, diretora de marketing, vendas e growth do Outback Steakhouse Imagem: Divulgação

É uma iniciativa que envolve muitas áreas. É o nosso maior projeto do ano até agora, mesmo porque trabalha com a Ana Maria (Braga) e um programa de ampla audiência.

Precisamos garantir toda a cadeia de suprimentos, uma vez que os pratos lançados ontem à noite, durante o programa, já estarão hoje nos restaurantes. Eles precisam ter toda aquela entrega sensorial que o consumidor viu. Quando você fala de um reality show, ele transmite emoção, ele cria uma narrativa mais envolvente. É uma experiência imersiva.