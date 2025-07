O que são terras raras, possível trunfo do Brasil em negociações com EUA

Embora suas propriedades sejam diferentes, esses elementos foram agrupados sob um mesmo nome porque, geralmente, estão presentes no mesmo solo. Uma vez retirado da terra, o material passa por um tratamento de "separação" dos diferentes minerais em operações químicas, em um processo específico e com alto custo.

Esses elementos são essenciais na fabricação de diferentes produtos tecnológicos de ponta. Considerados estratégicos para a economia do futuro, eles têm seus próprios usos na indústria: európio para telas de televisão; cério para polimento de vidro e lantânio para catalisadores de motores de combustão, por exemplo.

Eles são particularmente importantes para as principais tecnologias da transição energética. As substâncias são amplamente utilizadas na fabricação de carros eletrônicos e parques eólicos. Os elementos são essenciais, também, na fabricação de drones e jatos de combate, na produção de smartphones, telas de plasma, dispositivos robóticos, discos rígidos, lentes de telescópios, entre outros.

Fonte: Comissão Europeia Imagem: Deutsche Welle

Negociação EUA e Brasil

Negociador quer incluir minerais nas conversas. O encarregado de negócios dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, esteve reunido ontem com representantes do setor de mineração, incluindo empresários, membros do governo e do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), para sugerir um plano entre os dois países para a exploração desses minerais. Segundo interlocutores, a reunião da quinta girou em torno da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, projeto em tramitação no Congresso que propõe definir quais minérios são essenciais ao desenvolvimento econômico, tecnológico e ambiental do país.