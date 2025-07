Trump derruba o dólar? Moeda se desvaloriza 9% frente ao real em 6 meses

Peso da política de Trump

O dólar é influenciado principalmente por fatores externos. Livio Ribeiro, sócio da consultoria econômica BRCG e pesquisador associado da FGV Ibre desenvolveu, junto com o também pesquisador Samuel Pessoa (FGV Ibre), um modelo que separa a variação cambial em três fatores: o cenário global, o diferencial de juros entre Brasil e EUA, e os elementos domésticos.Entre o fim de 2024 e julho de 2025, ele concluiu que 98% da valorização do real no período foi explicada por fatores externos, principalmente pela desvalorização do dólar no mundo.

O dólar caiu diante de quase todas as principais moedas do mundo nos seis primeiros meses do governo Trump. Dados da consultoria Elos Ayta mostram que a moeda norte-americana perdeu força em 24 das 27 grandes economias do mundo, com destaque para o rublo da Rússia, onde recuou 23,4%. Na Zona do Euro a queda foi de 11,34% e, na relação com o peso mexicano, a desvalorização é de 8,87%.

Trump diz defender um dólar forte, mas sua agenda econômica gera ruídos e incertezas que, na prática, enfraquecem a moeda americana e favorecem moedas como o real. Ribeiro aponta que as declarações de Trump em relação às negociações dos Brics de usar moedas locais, sua própria agenda econômica e os ruídos e incertezas por ela criados, como na questão das tarifas comerciais, enfraquecem o dólar no cenário internacional.

A lógica - errada - é que a culpa do déficit comercial americano elevado é do dólar é excessivamente forte e, portanto, isso pune as exportações americanas. Mas isso está absolutamente equivocado, é colocar a culpa da febre no termômetro, porém, é o diagnóstico que eles (governo Trump) têm. Existe uma percepção de valor no enfraquecimento do dólar.

Livio Ribeiro, sócio da BRCG e pesquisador associado do FGV Ibre

Mercado está buscando investir em ativos de proteção, mais estáveis. Diego Costa, head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T XP, explica que é comum o real ou outras moedas apreciarem-se quando o investidor está com mais apetite para diversificar seus investimentos, com o chamado "ambiente mais favorável ao risco". Mas a desvalorização do dólar nesse período tem por trás uma diversificação de ativos de proteção, uma vez que as incertezas geradas pela administração errática do republicano são vistas como mais nocivas do que o risco em si.