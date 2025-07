Prazo para receber lucro do FGTS vai até 31 de agosto; veja como consultar

É possível sacar o FGTS somente nas situações específicas fixadas em lei. Alguns exemplos são demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou saque-aniversário.

Quem tem direito?

Todo trabalhador que tenha conta no FGTS com saldo positivo em 31 de dezembro de 2024. Portanto, quem começou a trabalhar com direito a FGTS em 2025, por exemplo, não vai receber a distribuição dos lucros, já que a rentabilidade é baseada no valor que estava depositado no ano anterior.

235 milhões de contas podem ser beneficiadas com o valor. O número é maior que o de trabalhadores porque cada novo registro na CLT corresponde a uma conta nova.

Quanto vou receber?

Depende: quanto maior o saldo, maior o lucro recebido. O depósito será proporcional ao montante que o trabalhador tinha até o último dia do ano passado. Os repasses vão valer para contas ativas (quem está empregado) e inativas (quem não está mais no emprego em questão) no fundo.